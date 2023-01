Infortunio tremendo per Prados: la gamba fa crack, compagni in lacrime

MELBOURNE (AUSTRALIA) - La sfida dell' A-League australiana tra Melbourne City e Adelaide United è stata una delle più equilibrate e spettacolari in assoluto. Il 3-3 finale è però passato in secondo piano complice il tremendo infortunio subito dal centrocampista spagnolo Juande Prados che, tra il 2014 e il 2016 e nella stagione 2017/18, ha indossato la maglia dello Spezia . Il classe 1986, nativo di Alicante , ha infatti riportato la frattura scomposta della tibia dopo un contrasto con un avversario. Le immagini sono strazianti.

Prados, infortunio da incubo

Al minuto 66 l'ex giocatore dello Spezia, oggi all'Adelaide United, è andato in contrasto con un avversario. Un impatto durissimo che gli è costato la frattura scomposta della tibia. I compagni di squadra e gli avversari si sono terrorizzati e alcuni di loro, tra i quali il connazionale Javier Lopez, sono scoppiati in lacrime. Il giocatore ha lasciato poi il campo in ambulanza oper raggiungere l'ospedale.

"La gamba ha fatto crack: un suono terribile"

Per Juande Prados si prevede un lunghissimo stop. Un infortunio shock che ha scosso anche il bordocampista della Tv dell'A-League, Michael Zappone, che ha sottolineato: "Ero letteralmente a pochi metri da dove è successo e ho sentito il crack, è stato un suono terribile". Il telecronista dell'incontro disputatosi all'Aami Park' di Melbourne, Simon Hill, non ha voluto vedere quanto accaduto: "Non voglio vederlo, è orribile".