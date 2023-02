Gattuso e l'addio al Valencia: la presidente Chan spiega i motivi

ROMA - La presidente del Valencia, Layhoon Chan, e il direttore sportivo del club, Miguel Angel Corona, hanno negato mercoledì che la partenza di Gennaro Gattuso dalla panchina della squadra valenciana sia stata condizionata dalla mancanza di acquisti nel mercato invernale, ma piuttosto dalla percezione di Rino di non essere in grado di aiutare la squadra a uscire dalla complicata situazione in cui si trova. "L'accordo che abbiamo raggiunto non ha nulla a che fare con la firma o meno dei giocatori -ha detto la presidente del Valencia-. Gattuso è una persona molto vicina a noi, molto diretta e onesta. Lunedì ci ha chiesto un incontro e mi ha detto che la scelta non ha nulla a che fare con il mercato di gennaio. Era una questione di sensibilità e percezioni. Al momento, la sensazione dell'allenatore era quella che non sarebbe riuscito a risollevare le sorti della squadra. Non è gettare la spugna, è una questione di sentimenti. È stato molto chiaro nell'analisi per ribaltare la situazione. È stata una decisione presa di comune accordo".