La decisione cruciale di Shakira: ecco come ha scoperto il tradimento di Piqué

ROMA - Il 2022 tra Shakira e Gerard Piqué è stato pieno di bugie e colpi di scena, proprio come in una soap opera. Sembra che Shakira dopo aver appreso che l'ex calciatore la tradiva con un'altra donna, si sarebbe avvalsa di un detective per conoscere l'infedeltà dello spagnolo. Tutto nasce quando Shakira a Marzo 2022 riceve una telefonata da Piquè che le chiede di avere maggior libertà nella relazione. Da qui iniziano i sospetti della cantante, che grazie all'investigatore privato che scattò anche delle foto, scopre il compagno con l'attuale fiamma Clara Chia. Il resto? E' storia dei nostri giorni.