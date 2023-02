Il gesto shock di Ronaldo a un avversario: in Arabia impazzano le polemiche!

AL-HASA (ARABIA SAUDITA ) - È arrivato finalmente il primo gol di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita , su rigore. Il portoghese ha spiazzato, con freddezza, il portiere avversario regalando a Rudi Garcia il 2-2 contro l' Al-Fateh al 93'. Un colpo di coda arrivato dopo una partita in cui ha sbagliato un gol già fatto da buonissima posizione, sparando alle stelle, e ha colpito una traversa, centrata col sinistro. Un nervosismo tangibile per le occasioni mancate che ha alimentato la frustazione dell'asso di Funchal ...

Ronaldo protagonista in negativo

Prima della battuta del rigore, il suo compagno Talisca aveva preso il pallone nel concitato finale dominato dalle discussioni tra gli avversari e gli arbitri. Senza battere ciglio Ronaldo ha 'strappato' la sfera dalle mani del giocatore brasiliano senza nemmeno guardarlo in faccia e ha poi segnato il gol del pari. Pochi secondi dopo il fattaccio: visibilmente nervoso, Ronaldo si è avvicinato a un avversario, accasciato a terra e dolorante, e lo ha invitato a rialzarsi con le maniere forti. Dopo aver preso il giocatore dell'Al-Fateh per i polsi, Ronaldo lo ha poi tirato su e strattonato con foga, convinto stesse inscenando una simulazione per far guadagnare tempo ai suoi compagni. Un gesto sul quale si è alzato in Arabia Saudita un vero e proprio polverone.