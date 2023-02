Croazia, è morto l'ex Ct Miroslav Blazevic

ROMA - Si è spento all’età di 87 anni Miroslav Blazevic, ex commissario tecnico della Croazia, terza al Mondiale del 1998 in Francia, battendo l’Olanda grazie ai gol di Prosinecki e Davor Suker. Blazevic in carriera ha allenato diverse squadre: Sion, Paok e Nantes, vincendo pure un campionato jugoslavo alla guida della Dinamo Zagabria. La notizia è stata annunciata dalla Federcalcio croata, con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Le condoglianze arrivano anche dall'attaccante bosniaco Edin Dzeko. Ecco il post sui social del calciatore dell'Inter: "Il mio allenatore riposa in pace. Vi amerò per sempre. Le più sentite condoglianze alla famiglia".