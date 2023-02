Messi, il fratello si scusa con il Barcellona: "Era tutto uno scherzo"

Le scuse sui social

Attraverso il suo social network, Matías Messi ha rettificato la propria posizione sul Barcellona e sulla dirigenza catalana: “Ero con mio figlio e i miei amici a fare uno scherzo - ha scritto il fratello del campione - come posso pensare questo di un grande club come il Barcellona che ha dato tanto sia alla mia famiglia che a Leo? Tutti sanno che per noi la Catalogna è la nostra seconda casa. Mi dispiace molto e mi scuso con tutti, soprattutto con i tifosi del Barcellona”.