Zaniolo nello stadio del Galatasaray: il gesto di solidarietà dopo il terremoto

ISTANBUL (TURCHIA) - E' iniziata da pochissime ore l'avventura di Nicolò Zaniolo al Galatasaray ma il nuovo attaccante dei ' Leoni ' di Istanbul si è già messo a disposizione del suo nuovo club dopo il tremendo terremoto che ha colpito la Turchia nei giorni scorsi. L'ex giocatore della Roma sta infatti aiutando e supportando i tifosi giallorossi allo stadio 'Nef Stadyumu' a riempire le scatole con tutti gli aiuti umanitari da destinare alle vittime del sisma. I tifosi del Galatasaray già lo adorano e lo celebrano sui social: "Ottimo carattere e qualità umana. Noi non dimentichiamo". Il 23enne di Massa si è voluto subito dimostrare vicino ai suoi nuovi tifosi e, secondo il sito 'Sporx.com', ha deciso di donare 20 mila euro per le vittime del terribile sisma.

Zaniolo sulla scia di Mertens

Zaniolo si unisce così all'ex giocatore del Napoli Dries Mertens che, insieme alla propria moglie, è sceso in prima linea per dare il proprio sostegno alle vittime colpite dal sisma: il belga ha infatti partecipato attivamente preparando le spedizioni che in breve tempo raggiungeranno il sud della Turchia.