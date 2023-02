Atsu sotto le macerie di un palazzo: è corsa contro il tempo per salvarlo

ROMA - Col passare delle ore si spengono le speranze di ritrovare vivo Christian Atsu, centrocampista ghanese ex Porto, Chelsea e Newcastle attualmente ai turchi dell'Hatayspor, rimasto sepolto dal crollo del palazzo dove si trovava al momento del fortissimo terremoto nella notte tra domenica e lunedì. Il ghanese è stato protagonista di un drammatico balletto di voci nelle ultime ore, visto che due giorni fa era stato dato per salvo e in buone condizioni. La notizia infatti non ha superato la verifica della ricerca in ospedale, dove Atsu non è stato trovato, al pari del direttore sportivo dell'Hatayspor, Taner Savut. "La situazione rimane la stessa, Christian Atsu è ancora da trovare. A meno che non veda Christian o parli con lui, non ho ulteriori aggiornamenti", ha twittato stamattina l'agente del calciatore.