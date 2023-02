Turchia, anche Pirlo scende in campo dopo il terremoto

ISTANBUL (TURCHIA) - In Turchia anche il mondo del calcio si sta mobilitando nelle ore successive al terribile terremoto che ne ha devastato una parte del territorio. E come fatto dall'ex romanista Zaniolo e l'ex napoletano Mertens ora al Galatasaray , anche Andrea Pirlo è sceso in campo per dare il suo contributo.

Il messaggio di Pirlo

L'ex tecnico della Juventus ora alla guida del Karagumruk, come testimoniato dai post pubblicati sui propri profili social e su quelli del club, si è presentato insieme ai suoi calciatori in una delle strutture dedicate allo scarico e alla distribuzione degli aiuti umanitari provenienti da tutto il mondo per far fronte all'emergenza alimentaria e sanitaria in cui si ritrovano migliaia di sfollati. "Stronger together", più forti insieme è il messaggio lanciato sui social da Pirlo.