Turchia, Kadir estratto vivo dalle macerie dopo 87 ore esulta come Icardi: la risposta dell’attaccante

ISTANBUL (TURCHIA) - Da Pirlo a Mertens per finire con Zaniolo, in queste ore il mondo del calcio è sceso in campo in Turchia dopo il terribile terremoto che ne ha devastato una parte di territorio causando migliaia di feriti, sfollati e dispersi. Dalla lista di questi ultimi è per fortuna uscito Kadir, un ragazzo estratto vivo dalle macerie a 87 ore dal crollo dell'edificio in cui si trovava, un incubo durato quasi quattro giorni.

La promessa di Mauro

E a commuovere il Paese e il mondo intero è stato il modo in cui Kadir ha festeggiato il suo salvataggio: tifoso del Galatasaray, ha imitato l'esultanza di Icardi portandosi le mani alle orecchie, proprio come fa il centravanti argentino ex Inter dopo i suoi gol. Un'immagine immortalata in una foto scattata dai medici dell'ospedale in cui il ragazzo è ora in cura e divenuta virale sui social, tanto da arrivare fino allo stesso Icardi che ha così risposto e fatto una promessa al suo giovane tifoso: "Piccolo Kadir - ha scritto il bomber su Instagram -, spero di poterti vedere presto per regalarti la mia maglia e dari un grande abbraccio".