Real Madrid-Al Hilal diretta: ora LIVE la partita di oggi

RABAT - In diretta la finale del Mondiale per club: gli spagnoli del Real Madrid affrontano la formazione saudita dell' Al Hilal .

21:43

Ci prova Asencio

Camavinga serve Asencio, conclusione del secondo neutralizzata da Al Mayouf.

21:41

Marega sciupa tutto!

Al Hilal vicino al 5-4 e a riaprirla definitivamente: dialoganop bene Michael e Vietto, palla per Marega la cui conclusione, da dimenticare, fa sfumare una ghiottissima occasione.

21:39

Vietto colpisce ancora: 5-3

Non è chiusa la partita, non si è arreso l'Al HIlal: al 34' Vietto firma la doppietta personale dapprima ricevendo dal neoentrato Michael, poi superando la marcatura con una veronica e infine battendo Lunin in uscita, 5-3. Ancelotti toglie Carvajal e schiera Vallejo.

21:37

Destro di Rodrygo parato

Conclusione da fuori area di Rodrygo, traiettoria abbastanza centrale controllata senza patemi d'animo da Al Mayouf. Quest'ultimo si ripete un minuto dopo su Valverde.

21:35

Due cambi per parte.

Ancelotti richiama in panchina Kross e Modric e getta nella mischia Nacho e Asensio. Replica Diaz dalla panchina dell'Al Hilal un minuto dopo (30'): Nasser e Michael prendono il posto di Carrillo e Al Dawsari.

21:30

Vinicius ci riprova

Ci ha preso gusto Vinicius che subito dopo il gol ci riprova: neutralizza Al Mayouf che allunga in corner.

21:29

Manita di Vinicius: 5-2

Il Real, di farsi avvicinare troppo dall'Al Hilal non se lo sogna proprio: al 24' i madrileni tornano a mettere tra sé e gli avversari tre lunghezze. Il gol porta la firma di Vinicius, che prima cerca di seminare avversari, poi il pallone arriva a Ceballos che serve lo stesso Vinicius che insacca il 5-2. Doppietta anche per lui.

21:24

Vietto non ci sta, secondo gol dell'Al Hilal: 4-2

I sauditi tornano ad accorciare le distanze al 18' quando Vietto, al termine di un contropiede, batte Lunin col colpo sotto, 4-2. Assist a cura di Abdulhamid.

21:21

Doppio cambio per Ancelotti

Cambia Ancelotti: escono Benzema e Tchouameni (quest'ultimo poco prima era rimasto a terra a seguito di un duro contrasto a centrocampo), dentro Ceballos e Rodrygo.

21:18

Valverde firma il poker, 4-1

E ora il Real va sul velluto, mettendosi in tasca una bella fetta di trofeo: al 13' infatti Valverde firma poker e doppietta personale con un colpo sotto che batte Al Mayouf su assist di Carvajal: Real 4, Al Hilal 1.

21:13

Benzema cala il tris: 3-1 per il Real

Al 9' della ripresa il Real torna a +2 sull'Al Hilal: rispetto al primo gol di serata Vinicius e Benzema si scambiano i ruoli di uomo assist e finalizzatore con il brasiliano che con l'esterno taglia fuori la difesa avversaria servendo il francese che col piatto la spinge dentro facile, 3-1 che arriva in un buon momento dei sauditi.

21:11

Incomprensione Kanno-Marega

Passaggio troppo lungo di Kanno per Marega: sfuma così una potenziale ghiotta occasione.

21:07

Proteste di Marega per un tocco di mano

Marega prova il cross e poi protesta per un presunto tocco di mano da Alaba: tutto regolare per l'arbitro Taylor.

21:06

Subito Kroos, palla fuori

Il Real Madrid colleziona subito la prima occasione della seconda frazione di gioco con una conclusione da fuori area di Kroos: il pallone si spegne di poco a lato.

21.05

Inizia la ripresa

Rientrano in campom mentre inizia piovere, Real Madrid e Al Hilal per la seconda frazione di gioco: il primo pallone è toccato dai blancos.

20:47

Termina il primo tempo

Al termine dei due minuti di recupero concessi, l'arbitro Taylor manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-1 a favore del Real.

20:46

Nel finale ci prova Modric

Al 2' di recupero Modric cerca la via del gol con un sinistro da fuori area su assist di Tchouameni: Al Mayouf para.

20:45

Si entra nel recupero

L'arbitro Taylor concede due minuti di recupero.

20:41

Il Real torna a provarci con Benzema

Al 41' il Real torna ad affacciarsi con pericolosità in area avversaria: cross dalla destra di Valverde, Benzema di testa non colpisce benissimo, il pallone si spegne a lato.

20:36

Marega cerca il bis

Al 36' Marega cerca anche il secondo gol personale, ma la sua conclusione, su passaggio filtrante di Abdulhamid, termina termina a lato. Rudiger, superato nell'occasione da Marega, si lamenta coi compagni per i troppi filtranti che vanno a segno.

20:26

L'Al Hilal accorcia con Marega: 2-1

Eccola la reazione dell'Al Hilal dopo un avvio dominato dal Real: al 26' contropiede improvviso, Kanno lancia in profondità Marega che riceve sul filo dell'offside e si invola verso il portiere Lunin, per poi batterlo a tu per tu, 2-1.

20:20

Monologo Real, ci prova anche Benzema

Al 20' Benzema va a caccia di gloria personale con una conclusione neutralizzata dal portiere Al-Mayouf.

20:18

Colpo di Valverde, 2-0 per il Real

Il Real riprende a spingere, chiude l'Al Hilal nella sua metà campo e al 18' allunga le distanze: il raddoppio lo firma Valverde, con un destro di prima intenzione scoccato dall'interno dell'area avversaria, dopo che la difesa aveva cercato di allontanare un cross di Modric, 2-0.

20:14

L'Al Hilal reagisce con Vietto: fuori di poco

Immediata la replica dei sauditi, che subito dopo lo svantaggio cercano la via del pari con Vietto: conclusione di poco a lato su assist di Kanno.

20:13

Vinicius porta in vantaggio il Real: 1-0

Al 13' il Real Madrid passa in vantaggio: Benzema serve con un passaggio filtrante in verticale Vinicius che non si lascia sfuggire l'occasione e batte il portiere Al-Mayouf da distanza ravvicinata con l'interno destro, 1-0.

20:09

Benzema: errore clamoroso, ma era offside

Real Madrid che prova a rendersi pericoloso con Benzema che sciupa tutto sbagliando da pochi passi, ma era tutto fermo per un offside sul lancio di Carvajal, nulla di fatto.

20:04

Prime fasi di gioco

Il Real si fa vivo con uno spunto di Valverde sulla corsia destra, replica saudita con Marega pescato in posizione irregolare.

20:00

Ha inizio la finale

Calcio d'inizio allo stadio al Moulay Abdallah di Rabat: ha inizio la finale tra Real Madrid e Al Hilal, rispettivamente campioni d'Europa e campioni d'Asia.

19:46

Le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Alaba, Rüdiger, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All: Ancelotti.

AL HILAL (4-3-3): Al Mayouf; Saud, Jang, Al Boleahi, K.Al Dawsari; Cuellar, Kanno, Carrillo; S. Al Dawsari, Vietto, Marega. All: Diaz

19:45

Il cammino

In semifinale il Real Madrid ha superato l'Al-Ahly, squadra egiziana, con il punteggio di 4-1. Scalpo di prestigio per l'Al Hilal che in semifinale ha battuto il Flamengo (3-2). I sauditi cercheranno di sfatare il tabù che vede il trofeo vinto sin qui solamente da squadre delle federazioni europea e sudamericana. Dal canto suo, il Real è alla quinta finale del Mondiale per club e il tecnico dei blancos Ancelotti va a caccia del terzo titolo personale.

Stadio Al Moulay Abdallah di Rabat