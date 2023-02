Ancelotti e quella scommessa con Valverde: "Gli sono grato"

" Se non riesco a far fare almeno 10 gol in stagione a Valverde strappo il mio cartellino da allenatore ": così aveva detto Carlo Ancelotti a inizio stagione. Nella finale del Mondiale per Club vinta contro l'Al-Hilal, l'allenatore del Real Madrid ha potuto tirare un sospiro di sollievo con la doppietta dell'uruguagio che arriva così a 11 gol stagionali .

Real Madrid, le parole di Ancelotti su Valverde

Queste le parole dell'allenatore italiano in conferenza stampa dopo la vittoria nella finale della Coppa del Mondo per club. “Ha vissuto un momento molto difficile, ma ora gli sono grato perchè non devo strappare il cartellino. Valverde sulla fascia destra ci aiuta molto”.

Cresciuto prima al Peñarol poi nella cantera del Real Madrid, Valverde sta diventando sempre più fondamentale per la squadra di Ancelotti. 6 i gol finora in campionato che insieme ai 3 del Mondiale per Club e i 2 in Champions League regalano a Valverde un ottima prima parte di stagione.