"Tebas è il miglior ambasciatore della Superlega": le dichiarazioni del presidente spiazzano tutti

Dopo il rinnovamento del progetto Superlega , la nuova possibile competizione continua a far parlare di sè, specialmente in Spagna. Questione che è stata sottoposta anche al presidente della Federcalcio spagnola ed ex giocatore dell'Atletico Madrid Luis Rubiales .

Queste le parole del presidente della RFEF a un evento della Federazione. "Sulla Superlega la penso come la UEFA e il suo presidente. La Champions League è la migliore competizione per club. Può essere migliorata, ma dall'interno. Anche se rispetto altri modi di pensare; posso essere d'accordo con altre persone, ma non nelle forme. Il miglior ambasciatore della Superlega non è Florentino o Laporta, ma Javier Tebas. Sta facendo riflettere i grandi su cose che ultimamente non erano considerate. Rendere i poveri poveri ancora più poveri e i più ricchi ancora più ricchi. Alla fine la Liga sta diventando sempre più povera e dobbiamo trovare delle soluzioni".