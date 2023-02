Lotta al razzismo: il Brasile punirà le squadre con punti di penalizzazione

Il Brasile non tollera più gli episodi razzisti. Lo ha fatto sapere la Federazione calcistica del Brasile (CBF), che ha spiegato che già dal 22 febbraio, nella partita di Coppa, questo tipo di situazioni non saranno più permesse e sarà prevista una punizione, che prevede la decurtazione di punti, alle squadre delle tifoserie interessate. Il Brasile afferma orgogliosamente, che sarà il primo paese al mondo ad adottare nel proprio regolamento generale delle competizioni la possibilità di penalizzazione di un club in caso di comportamento razzista.