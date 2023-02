Bufera Neymar, gioca a poker il giorno dopo il ko in Champions: Psg furioso!

PARIGI - Come se non bastasse il ko nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco, a far infuriare ulteriormente i tifosi del Psg ci ha pensato Neymar, che dopo il ko europeo della sua squadra ha deciso di svagarsi con il poker all'Hyatt Regency, hotel di lusso parigino. Il brasiliano è stato ripreso - e il video è stato postato nelle storie del profilo ufficiale di Poker Stars - mentre gioca la sua partita a carte. Cappello con visiera, felpa in tinta e sguardo da vero giocatore, senza pensare però che i tifosi del Paris - e il club - non l'avrebbero presa affatto bene. La sera stessa (mercoledì) O Ney ha giocato anche al Mystery Bounty, altro prestigioso torneo il cui ingresso costa 10.000 euro. E ora è bufera sull'ex Barça.