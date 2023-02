"Beckham in pressing su Messi: vuole portarlo all'Inter Miami!"

Un futuro tutto da decidere

Nei giorni scorsi il padre di Leo Messi ha smentito un ritorno al Barcellona, mentre diventa plausibile - al di là delle offerte arabe - la possibilità che Messi possa chiudere la propria carriera negli Stati Uniti. Secondo la stampa francese David Beckham, ex capitano dell’Inghilterra vuole assolutamente portare il numero dieci più famoso del mondo all'Inter Miami. Sarebbe un colpo sensazionale, non soltanto per gli americani che si apprestano a ospitare la prossima edizione dei Mondiali, ma anche per la comunità latinoamericana presente a Miami.