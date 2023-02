Tifoso Tottenham condannato dopo calcio a Ramsdale: ecco la pena

ROMA - Avere sei pinte di birra in corpo non è stata certo considerata una scusante per un tifoso del Tottenham condannato oggi da un tribunale di Londra per aver preso a calci il portiere dell'Arsenal Aaron Ramsdale al termine del derby del 15 gennaio scorso. L'uomo, tale Joseph Watts, 35 anni, è stato sanzionato con quattro anni di squalifica dagli stadi, con l'obbligo di svolgere 150 ore di servizio civile gratuito, oltre al pagamento di 100 sterline di risarcimento al portiere. L'imputato - che ha ammesso la sua responsabilità - ha spiegato che era ubriaco e quando il portiere dell'Arsenal a fine partita, vinta 2-0 dai Gunners anche grazie alle sue parate, è andato dietro la porta per recuperare una borraccia lui si è precipitato giù dalle tribune e scavalcando la recinzione è riuscito a colpirlo con un calcio alla schiena, eludendo l'intervento di uno steward che ha cercato di fermarlo. In una testimonianza letta in udienza, Ramsdale ha ricordato che l'incidente era precedente per lui e sottolineato che "non fosse accettabile" essere attaccato in tal modo.