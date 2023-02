Milik, c’è una novità in famiglia: ecco cosa farà il fratello

Novità in casa Milik: il fratello Lukasz è il nuovo direttore sportivo del Gornik Zabrze. La famiglia Milik da sempre è legata al club della massima divisione polacca. Infatti Arakadiusz dal 2007 al 2013 ha giocato con la maglia del Gornik tra giovanili e prima squadra. Mentre Lukasz dal 2013 è entrato a far parte del direttivo dell'Academy del club fino a diventarne il direttore nel 2017 fino a oggi. Adesso invece è ds al termine di un corso molto selettivo, passato da pochissimi manager, visto che fino a poco tempo fa la figura, riconosciuta, del ds non era prevista in Polonia.