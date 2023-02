Atsu morto in Turchia: il messaggio di Conte sui social è straziante

Il messaggio da brividi di Conte per Atsu

Lo conosceva bene Antonio Conte, attuale allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano gli ha dedicato un pensiero attraverso i social network: "Ho avuto la possibilità di incontrarti e di lavorare con te. Questo tremendo terremoto ha portato via una persona bellissima... riposa in pace Atsu. I miei pensieri vanno alla famiglia e a tutti i suoi amici. In questi terribili giorni sono vicino a voi". Queste le parole di Conte nel ricordo della loro esperienza professionale condivisa in passato.