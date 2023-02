Clamoroso in Sudafrica: il gesto degli Orlando Pirates umilia gli avversari

JOHANNESBURG (SUDAFRICA) - Impazzano le polemiche in Sudafrica: i giovani della squadra riserve dell'Orlando Pirates, storico club di Johannesburg, si sono resi protagonisti di un gesto antisportivo contro il Sekhukhune United, in un match valido per la 'DStv Diski Challenge', un torneo al quale partecipano le seconde squadre dei club più conosciuti del Paese. I 'pirati' hanno regolato gli avversari con un netto 3-0, consolidando così il primo posto nel torneo. L'ottima gara della squadra è passata però in secondo piano a causa di un clamoroso gesto dei giocatori in campo.