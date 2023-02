Lovren, l'annuncio social: è addio alla Nazionale croata

LIONE (FRANCIA) - Dopo 13 anni Dejan Lovren annuncia l'addio alla Croazia. Il 33enne difensore croato, ex Liverpool e oggi in forza al Lione , ha annunciato la decisione di lasciare la selezione del ct Zlatko Dalic . Dopo aver collezionato la prima delle sue 78 presenze nel 2009, Lovren è stato uno dei protagonisti della nazionale biancorossa arrivata seconda ai Mondiali del 2018 e terza nell'ultima edizione disputata in Qatar .

Lovren: "Croazia? Momenti indimenticabili"

Ecco un breve estratto dell'emozionante post pubblicato dal difensore croato sul proprio profilo Instagram: "Il lato più bello di questa storia della Nazionale è quello che abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni. È ancora come un grande sogno per me. Tante emozioni mi hanno attraversato, soprattutto nel 2018 e nel 2022, che è difficile descriverle. Ho vissuto per questi momenti e li ho vissuti con il più grande orgoglio. Non li dimenticherò mai, li porterò per sempre nel mio cuore".