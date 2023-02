Ronaldo, altro show in Arabia Saudita: i numeri sono irreali

Cristiano Ronaldo continua a dimostrare di essere di un'altra categoria rispetto al campionato dell' Arabia Saudita . A poco pià di un mese dal suo trasferimento ufficiale all' Al Nassr , i numeri fanno già paura.

Al Nassr, Ronaldo è incontenibile

Nella gara di oggi tra Dhamk e Al Nassr, il portoghese si è reso protagonista con una tripletta nei primi 45 minuti di gioco che ha permesso alla sua squadra di vincere per 3-0. Ronaldo ha prima aperto le marcature su calcio di rigore al 18', per poi raddoppiare cinque minuti dopo con uno splendido tiro mancino dal limite dell'area. Al 43' ha poi chiuso i conti con la terza marcatura personale. Grazie a questa prestazione, l'ex Juventus sale a quota 7 gol in cinque partite con la maglia dell'Al Nassr tra campionato e coppa. Un bottino che sta permettendo alla squadra gialloblù di mantenere la prima posizione nel campionato saudita.