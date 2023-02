È il giorno di Karius, in campo in finale con il Manchester United! Ci sarà anche Diletta?

LONDRA (INGHILTERRA) - Momento magico per il portiere tedesco Loris Karius . L'estremo difensore del Newcastle è impegnato, da alcuni mesi, in una love story con la giornalista Diletta Leotta e le cose, sia in campo che fuori, starebbero andando a meraviglia. Infatti, oltre alla felice relazione con la Leotta, Karius dovrebbe partire dal primo minuto nella finale di Carabao Cup che la squadra di Eddie Howe disputerà questa sera (dalle 17.30) a Wembley contro il Manchester United . Un'occasione d'oro per l'estremo difensore ex Liverpool che sostituirà lo squalificato Pope .

Karius cerca la concentrazione in...Italia

Intanto il 'Daily Mail' pubblica alcune foto della coppia a Milano. Il portiere cerca infatti la concetrazione giusta prima della sfida con il Manchester United in Italia. Lo stesso quotidiano scrive che Karius ha trascorso la giornata di martedì 21 febbraio in un bar del capoluogo lombardo in compagnia della fidanzata "appena sei giorni prima di giocare la sua prima partita in due anni nella finale della Coppa Carabao". Il tabloid ricorda inoltre "la pessima prestazione" di Karius "con la maglia del Liverpool nella finale di Champions League 2018" e aggiunge che il tedesco è in lizza per tornare tra i pali "nella partita più importante dei Magpies in quasi 24 anni".

Parola al campo

Il 29enne portiere tedesco è pronto, secondo quanto riportato dal 'Daily Mail', "per una partita che può essere l'appuntamento col destino: non è ufficiale, ma, come detto, dovrebbe essere lui il titolare visto che oltre a Nick Pope è out anche Dubravka". L'ex estremo difensore del Liverpool è infatti "favorito anche sul 30enne Mark Gillespie e chissà che questa finale di Coppa di Lega non possa rappresentare la svolta della sua carriera". Cresce intanto l'attesa per capire se Diletta Leotta sarà sugli spalti di Wembley a tifare per la sua dolce metà contro i 'Red Devils'.