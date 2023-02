Benfica, bottiglietta gli sfiora la testa: la reazione dell'allenatore è furibonda

PORTOGALLO - Momento d'oro per il Benfica di Roger Schmidt che, dopo aver vinto la gara d'andata contro il Bruges negli ottavi di Champions League , è riuscito a blindare il primo posto nella Liga Nos , il campionato portoghese. Con la vittoria ottenuta in trasferta per 2-0 contro il Vizela (decisiva la doppietta dell'ex Inter Joao Mario, 14 reti e 5 assist in campionato), le Aguias di Lisbona hanno allungato a +8 sul Porto , sconfitto al Dragao dal Gil Vicente . Sesta vittoria consecutiva in campionato per il Benfica , ma la partita contro il Vizela è stata caratterizzata anche da un episodio particolare che ha visto protagonsita l'allenatore tedesco, Roger Schmidt .

Benfica, l'allenatore sfiorato da una bottiglietta d'acqua: ecco come ha reagito

In Vizela-Benfica, proprio nei minuti di recupero, l'allenatore delle Aguias, Roger Schmidt, è stato sfiorato da una bottiglietta d'acqua lanciata dagli spalti. Il 55enne tecnico tedesco non ha accettato il brutto gesto e, raccolta la bottiglietta, l'ha rilanciata in direzione della tribuna alle spalle della sua panchina, scatenando la reazione rabbiosa dei tifosi presenti. L'arbitro Almeida, dopo aver assistito alla scena, ha estratto il cartellino rosso all'allenatore del Benfica che, presa la via degli spogliatoi, ha continuato ad avere un battibecco con il pubblico di casa mimando il gesto del 2-0. Dagli spalti vengono lanciati accendini e altri oggetti, all'Estadio do Vizela è un vero e proprio putiferio. Nel post-gara Schmidt, consapevole di aver sbagliato, ha ammesso: "Ho reagito ad alcune provocazioni dei tifosi che erano dietro di me. Non è permesso, per questo accetto il cartellino rosso". L'allenatore del Benfica adesso rischia più di due giornate di squalifica in campionato.