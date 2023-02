Il Sion di Balotelli nel caos: il presidente esonera il tecnico e va in panchina

SION (Svizzera) - Tre sconfitte nelle ultime quattro gare. Il Sion di Mario Balotelli sta vivendo un periodo di crisi. Dopo il pesante 4-0 subito dal San Gallo, il presidente Christian Constantin ha preso una decisione molto curiosa: ha messo in stand by per una settimana il tecnico Fabio Celestini (che era subentrato a fine 2022 a Paolo Tramezzini) e ha deciso di sostuirlo in panchina nelle due gare contro il Lugano (in campionato e in Coppa di Svizzera).