Diretta Real Madrid-Barcellona ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MADRID (SPAGNA) - Real Madrid contro Barcellona. In attesa del Clasico del 19 marzo, le due squadre si affrontano per l'andata delle semifinali di Coppa del Re. Gli uomini di Ancelotti (che in campionato si trovano a sette lunghezze dai blaugrana), sono reduci dal pareggio nel derby con l'Atletico di Simeone. Il Barcellona invece, eliminato dal Manchester United in Europa League, è stato sconfitto 1-0 dall'Almeria, interrompendo una striscia di 13 risultati utili consecutivi (12 vittorie) che durava dal 16 ottobre. Nella seconda semifinale della Coppa del Re si affrontano Osasuna e Athletic Bilbao, con i primi che hanno vinto la gara d'andata per 1-0.