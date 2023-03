Pazzesca rimonta dell'Al Nassr nel maxi recupero, ma CR7 resta a secco

Il quarto uomo dice 12' e l'Al Nassr ne approfitta. Anche senza CR7

A tempo ormai scaduto e con l'Al Batin avanti di un gol, l'Al Nassr aveva ben poche speranze di riequilibrare una partita che pareva ormai segnata, ma la segnalazione del quarto uomo, che certificava la decisione dell'arbitro di prolungare il match di ben 12 minuti, praticamente un tempo supplementare, si è trasformata in un'occasione troppo ghiotta da cogliere per la squadra di Rudi Garcia: Ghareeb al 93', Al Fatil al 102' e Maran al 105' ribaltano il risultato all'extra time, per un successo prezioso e impensabile, anche in considerazione del fatto che sia mancato lo zampino di Cristiano Ronaldo.

