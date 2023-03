Borussia fuori dalla Champions per il rigore ripetuto: furia contro l’arbitro e il Var!

ROMA - Dopo il danno, anche la beffa. Il Borussia Dortmund non ci sta e lo ha fatto capire in campo contro il Chelsea e pure nell'immediato post partita. A gran voce si è infatti gridato allo scandalo, quando ad inizio di ripresa, i tedeschi sotto di una rete, hanno subito un secondo svantaggio su rigore di Havertz per il 2-0 finale. Decretato e poi fatto ribattere due volte, sempre dal VAR (tocco di mano di Wolf su cross di Chilweel). I gialloneri hanno così dovuto abbandonare la competizione, ma non senza polemiche. Una doppia sfida segnata dal gol dell'andata in Germania dal gol di Adeyemi che aveva così provato ad indirizzare la qualificazione, ma vanificato dal gol di Sterling al 43' del primo tempo del match di ieri sera. Decisivo poi come detto, quel rigore, che ha di fatto cambiato le sorti dell'incontro, qualificando il Chelsea ai quarti di finale. Ciò che sostiene il Dortmund nel post gara davanti ai video dell'episodio è che il giocatore che era riuscito a spazzare via la palla dopo l'errore di Havertz, Ozcan, non fosse tra i giocatori entrati in area al momento della battuta.