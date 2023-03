Incredibile errore, il Flamengo versa 340 mila euro ad un cestista

BRASILE - Clamoroso quanto accaduto al Flamengo. Il club brasiliano ha commesso un errore di scambio di identità. I Rubro-Negro hanno ceduto nel mercato di gennaio il centrocampista brasiliano classe 2001, Joao Gomes, al Wolverhampton per circa 18 milioni di euro. Una piccola percentuale ricavata dalla cessione sarebbe dovuta andare al giocatore, come previsto da un precedente accordo tra le parti. La cifra, circa 340 mila euro, in effetti è stata versata a Joao Gomes. Ma si è presto scoperto che non era quel Joao Gomes...