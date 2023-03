Felipe Melo, ennesima follia: espulso per rissa senza toccare il pallone!

ROMA - Felipe Melo torna a far parlare di sé dopo il derby tra il Flamengo e la Fluminense. L'ex centrocampista di Juve e Inter, entrato al 90', al 92' è stato espulso per un rissa tra le due squadre, non avendo nemmeno toccato un pallone. Accade tutto quando l'ex romanista Gerson, oggi in forza al Flamengo, abbatte Giovanni con un calcio. Da qui scatta una rissa che coinvolge sia i giocatori in campo che quelli in panchina: tra i protagonisti c'è Felipe Melo. Mentre usciva inoltre, il centrocampista ha minacciato l'arbitro dicendogli che non gli avrebbe tirato un pugno in faccia per non offuscare la sua carriera. Peggio di così...