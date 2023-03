Il fratello di Simeone ha segnato un gol assurdo in Spagna: le immagini incredibili

Buon sangue non mente, i Simeone ne sono la prova. Il gol scorre nelle vene della famiglia argentina che tanto si è fatta apprezzare in Serie A. Il primo è stato Diego, attuale allenatore dell'Atletico Madrid, che vestendo le maglie di Inter e Lazio è riuscito a lasciare un'impronta nel calcio italiano. Il Cholito Giovanni invece, dopo anni di "gavetta" è riuscito a brillare con la maglia del Napoli riuscendo a sostituire alla grande Osimhen ogni volta che ce n'è stata la necessità e, adesso, potrebbe addirittura conquistare uno storico scudetto con la maglia azzurra. L'ultimo talento che sta per sbocciare con lo stesso cognome d'arte è Giuliano: milita attualmente nella Serie B spagnola e sta facendo intravedere delle giocate impressionanti...