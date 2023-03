Champions League africana, che caos: un invasore aggredisce il portiere!

LUANDA (ANGOLA) - Rissa furibonda tra un invasore e il portiere della squadra avversaria: è accaduto durante il match di Champions League africana tra i padroni di casa dell' Atletico Petroleos Luanda e i campioni in carica della competizione, i marocchini del Wydad Casablanca . La squadra ospite, in vantaggio per 2-0 , si appresta a battere una rimessa dal fondo con il proprio portiere, Hugo Marques . È proprio in quegli istanti che si scatena il parapiglia generale, con un tifoso della squadra di casa che fa irruzione di campo e si scaglia contro l'estremo difensore dei campioni in carica.

Furibonda rissa in Angola

Dopo avergli urlato qualcosa, il tifoso tira un pugno al portiere e lo spinge. Marques si innervosisce, non rimane a guardare e risponde a sua volta con un pugno. Nasce una rissa furibonda tra i due: si scatena l'inferno. L'arbitro è costretto a sospendere momentanemente il match e, nel frattempo, gli steward intervengono in massa sul terreno di gioco per sedare la furibonda lite con l'invasore che viene portato via. Per riuscire a immobilizzare l'uomo è stato necessario l'intervento di 14 persone. Il portiere dal canto suo è stato subito accerchiato dai compagni che hanno provato a consolarlo e capire le sue condizioni. Dopo le cure del suo staff medico, il portiere è rimasto comunque in campo per concludere la partita. L'invasore invece sarà processato per direttissima nelle prossime ore.