Adebayor annuncia il ritiro a 39 anni: l'annuncio social

LONDRA (INGHILTERRA) - "Tra alti e bassi la mia carriera di atleta professionista. E' stato un viaggio incredibile. Grazie ai tifosi per esserci stati in ogni fase del percorso. Grato per quello che ho avuto, eccitato per quello che verrà". Così Emmanuel Adebayor ha dato il suo addio al calcio, con un post su Instagram, dopo una carriera lunga 20 anni.