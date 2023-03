Festa Argentina, Dybala si commuove: "Ho pianto con Oriana a letto"

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Bagno di folla per l' Argentina campione del Mondo . Lo stadio 'Monumental' di Buenos Aires, la casa del River Plate, ha reso omaggio all' Albiceleste che, lo scorso dicembre, si è aggiudicata il terzo titolo della sua storia. La Seleccion di Scaloni è tornata in campo per la prima volta da quella storica partita contro la Francia e ha battuto 2-0 Panama in amichevole: i gol di Thiago Almada e Messi ( gol numero 800 in carriera, 99° in Nazionale ) hanno suggellato una serata da ricordare, soprattutto per Paulo Dybala che, intervistato dopo la festa-mondiale, ha parlato a cuore aperto davanti alle telecamere.

Dybala, che emozione

L'attaccante della Roma ha giocato l'ultimo spezzone dell'indimenticabile finale di Doha contro Mbappé, mettendo anche a segno uno dei rigori decisivi per la conquista del trofeo. La stessa 'Joya' ha ricordato quei momenti, emozionato come non mai: "È una bella storia, perché il mio infortunio è stato dovuto a un rigore e ho potuto festeggiare con un altro penalty". Il riferimento di Dybala è al problema muscolare subìto prima del Mondiale, dopo aver tirato un rigore durante il match di Serie A tra la sua Roma e il Lecce, che stava per estrometterlo dalla spedizione argentina in Qatar. "Quando è toccato a me non era facile, perché mi venivano in mente tante cose - ha proseguito la 'Joya'. In quel momento la verità era che ero molto determinato a pensare a quello che avrei fatto. Sapevo che quando Scaloni mi ha chiamato era per i rigori, non è stato facile, quella passeggiata è molto lunga, ma ero sicuro e per fortuna è andato bene".

Dybala ricorda il papà

Dybala si è poi lasciato andare all'emozione più totale quando ha ricordato il papà, morto di tumore quando lui era poco più di un adolescente: "Recentemente stavo andando a dormire con Oriana e abbiamo iniziato a parlare un po'", racconta la 'Joya' che poi aggiunge: "Non avevo pianto prima di allora, era la prima notte che piangevo pensando al Mondiale e al mio vecchio che non era stato con me ad alzare la Coppa e tanti ricordi sono tornati da me". Un ricordo a dir poco toccante che Dybala chiude così: "Se qualcuno se lo meritava era lui, per tutta la fatica che faceva per portarmi ad ogni allenamento. Lo ringrazio per tutto quello che mi ha dato e deve essere molto felice".