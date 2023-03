Paura in Spagna: giocatore crolla all’improvviso in campo, sospesa la partita

Attimi di paura in Spagna durante la gara tra il Cordoba e il Racing de Ferrol, valevole per il campionato di serie C. Dragisa Gudelj, difensore centrale dei padroni di casa è svenuto sul terreno di gioco dopo dieci minuti di gioco. Il calciatore è crollato improvvisamente a terra, come era accaduto all'ex interista Eriksen agli Europei. I suoi compagni di squadra e i componenti della panchina si sono subito accorti dell'accaduto, ed hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione.