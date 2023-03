Il gesto dei giocatori dell'Ucraina a Wembley prima della sfida con l'Inghilterra

ROMA - Qualcosa di più di una partita di calcio tra due nazionali. Inghilterra-Ucraina, iniziata alle 18 a Wembley, valevole per la seconda giornata del girone C delle qualificazioni a Euro 2024, è stata anche l'occasione per omaggiare un Paese che da più di un anno ormai vive il dramma della guerra.Tutti gli undici calciatori dell'Ucraina schierati titolari, sono scesi in campo vestiti con la propria bandiera nazionale. Sostenuti in tribuna da circa 4200 connazionali, di cui 1000 erano stati invitati dalla Football Association in quanto rifugiati in Gran Bretagna. Anche i tifosi di casa hanno accolto gli ucraini con un grande applauso, ripetuto al momento dell'inno nazionale. Commozione sugli spalti e anche in campo, con l'ucraino Zinchenko, che gioca in Inghilterra, molto provato.