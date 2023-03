Clamoroso a Madrid: rissa tra i giocatori del Perù e le forze dell'ordine

Incredibile a Madrid. Nella capitale spagnola si è scatenata una rissa tra i rappresentanti delle forze dell'ordine e i giocatori della nazionale peruviana . La squadra alloggiava in un albergo, non distante dal Metropolitano (stadio dell'Atletico Madrid) che ospiterà l'amichevole tra il Perù e il Marocco . Alcuni tifosi peruviani avevano raggiunto la struttura per salutare la squadra e fare qualche selfie con i calciatori. Ad un certo punto la situazione è degenerata.

La ricostruzione

Secondo il racconto dei calciatori sudamericani, alcuni poliziotti, nel tentativo di far allontanare i tifosi, si sarebbero messi in mezzo. Un agente è andato faccia a faccia con un calciatore e gli ha messo una mano sul petto per allontanarlo. "Hanno spinto e preso a pugni", hanno raccontato i giocatori presenti. Tra di loro c'era anche Lapadula. In pochi secondi il gruppo peruviano si è scatenato contro la polizia. Tra i calciatori coinvolti ci sono Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Carlos Zambrano, Alex Valera, José Carvallo. I video della rissa sono diventati immediatamente virali ed hanno fatto il giro del web. Il parapiglia è durato un paio di minuti. Poi tutto è tornato alla normalità.