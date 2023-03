Feyenoord, Slot perde un titolare per infortunio: out contro la Roma

Feyenoord, Geertruida salterà la gara d'andata contro la Roma

Il difensore classe 2000, protagonista con il Feyenoord in stagione con 3 reti segnae in 23 presenze in Eredivisie (l'ultimo decisivo per la vittoria nel De Klassieker contro l'Ajax), ha dovuto alzare bandiera bianca uscendo nei minuti finale della gara delle qualificazioni a Euro2024 contro la Francia per un problema al bicipite femorale. Secondo quanto riportato dai media olandesi, Geertruida rimarrà ai box per diverse settimane. Il difensore salterà sicuramente le gare contro Sparta Rotterdam e Waalwijk in campionato, l'Ajax in semifinale della KNVB Beker e appunto la Roma nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. Geertruida lavorerà per recuperare in vista del match di ritorno contro i giallorossi allo Stdio Olimpico, in programma il 20 aprile.