L'Uruguay piega la Corea del Sud di Kim in amichevole: decide Vecino

SEUL (COREA DEL SUD) - Gol e spettacolo nell'amichevole internazionale tra la Corea del Sud e l'Uruguay. Al 'Seoul World Cup Stadium' vince la 'Celeste' con il risultato di 2-1: sblocca il match il difensore dello Sporting Lisbona, prossimo avversario della Juve in Europa League, Sebastian Coates al 10'. La Corea del ct Klinsmann pareggia i conti al 51' con Hwang In-Beom ma torna sotto al 64': è il laziale Vecino, in campo per 90', a decidere il match. Tra gli asiatici, da segnalare la solita ottima prova del difensore del Napoli Kim MinJae che ha guidato con autorità la retroguardia coreana per tutto il match. Solo panchina per l'altro azzurro, l'uruguaiano Olivera.