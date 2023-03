Argentina, Di Maria lancia un sentito messaggio a Messi: ecco cosa ha detto

"Congratulazioni Messi, traguardo meritato"

Anche l'attaccante bianconero è riuscito a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma subito dopo il triplice fischio del match ha dedicato un post all'Argentina e a Leo Messi: "Grazie mille Santiago del Estero per la bellissima accoglienza. Grazie Argentina per tutto l'affetto ricevuto in tutti questi giorni. Congratulazioni Leo Messi per aver superato i 100 gol con la nazionale argentina. Più che meritato Capitano. Forza Argentina!!!". Di Maria ha fatto il suo ingresso in campo nel secondo tempo. Adesso è previsto il rientro in Italia in vista della ripresa del campionato di serie A.