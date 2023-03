Il gesto di Messi fa impazzire di gioia Vidal: "Grazie fratello extraterrestre"

Gran bella sorpresa quella ricevuta da Vidal prima del match tra l'Argentina e il Curaçao, vinta dall'albiceleste con il risultato di 7-0. È stata una serata da incorniciare per Leo Messi, autore di una tripletta che gli ha permesso di superare la quota di 100 reti in nazionale.

Videochiamata tra Messi e Vidal

Prima dell'amichevole, il fuoriclasse argentino ha effettuato una videochiamata con Arturo Vidal. L'ex Juve era in compagnia di tutta la famiglia e ha immortalato il momento con uno screen, mostrando tutta la propria felicità. Non è mancato il ringraziamento "per aver fatto felice ai miei amori. Grazie fratello extraterrestre". Insomma, un momento particolare per Vidal che, tra l'altro, ha portato bene anche a Messi.