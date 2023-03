Argentina, l'errore di Lautaro a porta vuota è virale: la palla va indietro!

Altra serata da incorniciare per l'Argentina Campione del Mondo. La squadra di Messi e compagni si è guadagnata l'ennesimo bagno di folla dopo l'amichevole vinta in facilità contro il Curaçao terminata 7-0. Per la squadra di Scaloni sono andati in gol Messi (con una tripletta), Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Angel Di Maria e Gonzalo Montiel. La partita, aveva ovviamente un peso poco rilevante per i vincitori dell'ultimo Mondiale ma, nonostante ciò, tutti hanno voluto cercare di dare il proprio contributo, provando (e riuscendo) a far male alla difesa avversaria. Pochi gli argentini che hanno sfigurato, ma uno di quelli che si è rivelato protagonista in negativo è stato il giocatore dell'Inter Lautaro Martinez a causa di un errore davvero incredibile