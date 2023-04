Coppe europee, quanto hanno guadagnato le italiane nella scorsa stagione

NYON (SVIZZERA) - È la Juventus il club che ha guadagnato di più nella scorsa stagione delle coppe europee: è quanto emerge dal report economico pubblicato dall'Uefa in data odierna e relativo agli incassi della stagione 2021/22. Nonostante l'eliminazione agli ottavi di finale per mano del Villarreal, i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno rimpinguato le loro casse con un attivo di 77,3 milioni di euro. Al secondo posto di questa speciale classifica c'è l'Inter: i nerazzurri, il cui cammino continentale si era interrotto contro il Liverpool nel primo turno a eliminazione diretta, hanno incassato 62,6 milioni. Terzo posto per il Milan, ultimo nel girone B con Porto, Atletico Madrid e Liverpool, che si è consolato con un ingresso di 45,2 milioni. Ultima delle italiane l'Atalanta: i bergamaschi hanno chiuso al terzo posto il gruppo F con Manchester United, Villarreal e Young Boys, retrocedendo così in Europa League. Dalla Champions, i nerazzurri di Bergamo hanno guadagnato 32,9 milioni ai quali si aggiungono i 7,2 milioni della seconda competizione continentale per club, per un totale di oltre 42 milioni di euro.