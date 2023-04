Diretta Barcellona-Real Madrid: ora LIVE la partita di oggi

È tutto pronto per il ritorno della semifinale tra Barcellona e Real Madrid. Si riparte dall'1-0 dell'andata per i blaugrana ottenuto al Bernabeu. Ora, al Camp Nou, i Blancos di Ancelotti sono chiamati alla rimonta contro la squadra di Xavi per conquistare un posto nella finale della competizione. Segui la cronaca della partita in diretta.