Zaniolo inventa per Icardi ma non basta: Galatasaray eliminato in Coppa di Turchia

Gala eliminato

Gara ricca di emozioni a Istanbul, con un gol annulato in avvio al Gala per fuorigioco e il vantaggio ospite firmato da Szysz al 12'. Poco dopo il pari di Ayhan (al 20' su assist di Icardi) e il nuovo sorpasso del Basaksehir, firmato da Aleksic al 30'. In avvio di ripresa Zaniolo inventa per il 2-2 siglato da Icardi (titolare in attacco con l'ex napoletano Mertens) ma ancora Szysz sorprende il Gala (66') firmando il definitivo 3-2 che vale il pass per la semifinale, sfumata invece per i tre ex protagonisti della Serie A.