Feyenoord, è bufera prima della Roma: fermato il tifoso che ha ferito Klaassen

ROTTERDAM (OLANDA) - Caos in Olanda dopo gli incidenti verificatesi durante Feyenoord-Ajax: un uomo di 32 anni è stato fermato dalla polizia olandese come presunto responsabile del lancio dalla tribuna di un accendino che ha ferito sulla testa il centrocampista dell'Ajax, Davy Klaassen, durante la semifinale di Coppa d'Olanda giocata al 'De Kuip'. L'ex giocatore di Everton e Werder Brema ha dovuto lasciare il campo e il match è stato sospeso per 28 minuti. La giustizia olandese ha aperto una inchiesta.