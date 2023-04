Ronaldo e il retroscena sull'Al-Nassr: "Un accordo storico"

Tra i colpi di mercato più importanti degli ultimi mesi rientra senza dubbio quello che ha portato Cristiano Ronaldo a lasciare il calcio europeo per passare all'Al-Nassr. Il trasferimento in Arabia Saudita del pluricampione portoghese ha avuto una risonanza significativa a livello mediatico, sia per l'importanza del calciatore che per i numeri che ruotano intorno a lui sul piano economico (stipendio di 200 mln di euro a stagione per due anni e mezzo). Proprio a proposito di questi numeri monstre e dell'impatto avuto da Cristiano Ronaldo, ha parlato l'Amministratore Delegato dell'Al-Nassr.