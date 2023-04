Zaniolo, primi guai in Turchia: ecco cosa gli rimprovera il suo allenatore

Se i tifosi del Galatasaray stravedono per lui, secondo la stampa turca Okan Buruk, allenatore del club turco, non sarebbe soddisfatto di Nicolò Zaniolo. Nello specifico, il tecnico del Gala non avrebbe apprezzato lo scarso sacrificio difensivo dell'ex romanista nei 66' giocati contro il Basaksehir e per questo starebbe pensando di lasciarlo momentaneamente fuori dai titolari. Una decisione che in Turchia faticano a comprendere, visto che in campionato ha segnato due gol in 75' complessivi.