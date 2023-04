Clamoroso in Turchia: allenatore aggredisce avversario. Nessuno vede nulla...

BURSA (TURCHIA) - Incredibile e aggiacciante quanto accaduto nel corso del match della Serie B turca tra i padroni di casa del Bursaspor e l' Erzincanspor . Più che per il 2-1 finale che ha premiato la squadra di Bursa, la partita non potrà che essere ricordata per un grave episodio andato in scena a bordocampo: protagonisti dell'acceso alterco l'allenatore degli ospiti, Ahmet Yildirim e Hasan Ayaroglu , giocatore della squadra di casa.

Violento scontro a bordocampo

Lo scontro tra il tecnico ospite e l'ala sinistra del Bursaspor, nato da un'incomprensione di campo, sfocia in un contatto fisico da brividi: l'allenatore, in preda all'ira, afferra incredibimente per il collo il giocatore. L'allenatore sembra che cerchi di strozzare Ayaroglu, forse colpevole di aver pronunciato qualche parola di troppo nei confronti dell'allenatore ma, incredibilemente, né l'arbitro né i guardalinee vedono nulla, né tantomeno intervengono.

Il Bursaspor rincara la dose

Il post-partita è ancora più bollente: il Bursaspor posta infatti sui propri canali social la foto di quel contatto con un'eloquente parola: "Giustizia?". Chiaro il riferimento al comportamento del direttore di gara del match che, dopo la rissa, non ha preso alcun provvedimento disciplinare. Per fortuna ci ha pensato l'amministratore delegato dell'Erzincanspor, con le proprie scuse e a nome del club per cui lavora, a gettare acqua sul fuoco delle polemiche.