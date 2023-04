Si diede fuoco davanti alla polizia: la fine tragica del calciatore tunisino

TUNISI (TUNISIA) - Nizar Aissaoui non ce l'ha fatta: il calciatore tunisino è morto venerdì a causa delle ustioni di terzo grado subite dopo essersi dato fuoco lunedì scorso per protestare contro gli abusi della polizia ed essere stato accusato di terrorismo per una lite di quartiere. "A causa di una lite con una persona che vende banane a 10 dinari, vado in questura e mi interrogano per terrorismo. Terrorismo per una denuncia sulle banane", aveva spiegato il giovane in un video in diretta postato su Facebook pochi secondi prima di recarsi in Questura, dove aveva sporto denuncia contro un commerciante di banane con il quale aveva avuto un diverbio.